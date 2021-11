https://it.sputniknews.com/20211108/un-asteroide-delle-dimensioni-della-torre-eiffel-in-avvicinamento-verso-la-terra-13669673.html

Un asteroide in volo verso la Terra

Un asteroide in volo verso la Terra

L'asteroide 4660 Nereus si avvicinerà alla Terra il prossimo 11 dicembre. 08.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-08T22:57+0100

2021-11-08T22:57+0100

2021-11-08T22:57+0100

spazio

astronomia

terra

asteroide

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Un asteroide in volo verso la Terra

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/893/70/8937084_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_6045a83578bd2a38a4f92ccc7446cceb.jpg

L'asteroide 4660 Nereus è in volo verso la Terra e si avvicinerà al nostro pianeta il prossimo 11 dicembre, si evidenzia dai dati della Nasa. Si manterrà ad una distanza di circa 3,9 milioni di chilometri dalla superficie del nostro pianeta. La dimensione del corpo celeste è di 330 metri: per fare un confronto l'altezza della Torre Eiffel a Parigi raggiunge i 300 metri. Allo stesso tempo, la prossima volta che l'asteroide volerà così vicino alla Terra sarà solo nel 2112 tenendosi ad una distanza di circa 2,6 milioni di chilometri. A settembre i media hanno riferito che un asteroide delle dimensioni della Statua della Libertà di New York è volato vicino alla Terra. E' passato ad una distanza di 246mila chilometri, circa la metà di quella tra Terra e Luna. Allo stesso tempo gli astronomi non erano riusciti a notare sin da subito questo corpo celeste.

https://it.sputniknews.com/20211105/la-nasa-lancera-il-primo-veicolo-spaziale-per-colpire-un-asteroide-e-testare-le-tecnologie-di-13617726.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spazio, astronomia, terra, asteroide