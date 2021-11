https://it.sputniknews.com/20211108/titolo-tesla-cala-in-borsa-dopo-risultato-sondaggio-twitter-che-indica-a-musk-di-vendere-13664629.html

Il titolo Tesla (TLSA) legato all’omonima industria produttrice di auto prevalentemente elettriche, al momento cala del -7,5% nel premarket, in attesa che il... 08.11.2021, Sputnik Italia

Il calo, riportato da Reuters, sarebbe dovuto all’esito del sondaggio postato su Twitter da Elon Musk. Questi ha infatti chiesto agli utenti di Twitter di decidere se lui doveva vendere oppure no il 10% delle azioni TLSA da lui possedute.L’esito del sondaggio postato sabato 6 novembre, a mercati chiusi, indica che il 57,9% degli utenti gli ha chiesto di vendere e il 42,1% di non vendere. Un sondaggio che si basa su ben 3.519.252 voti ricevuti, come indicano le metriche di Twitter sul sondaggio.Elon Musk ha risposto di essere sorpreso dal risultato di questo sondaggio e che lui rispetterà il risultato “comunque andrà”.Ora, quindi, se si atterrà davvero al sondaggio e venderà il 10% delle sue azioni Tesla, dovrà pagare le tasse sulle plusvalenze.Quanto dovrà pagare di tasse Musk sulle azioni TLSA che venderà?La normativa degli Stati Uniti, come di molti altri paesi (tra cui l’Italia), prevede che il contribuente debba pagare le tasse sulle attività finanziarie una volta incassate le plusvalenze.Significa pagare le tasse sulla differenza di prezzo tra il momento dell’acquisto del titolo (nel caso di Musk delle azioni Tesla) e il prezzo delle azioni al momento della vendita effettiva.Se al momento della vendita delle azioni esse hanno un prezzo superiore rispetto alla data di acquisto, si genera una plusvalenza.Per calcolare le plusvalenze di Elon Musk sul titolo TLSA e le tasse che dovrebbe pagare all’Irs (Internal Revenue Service), l’Agenzia delle Entrate statunitense, dovremmo essere a conoscenza del prezzo iniziale assegnato alle azioni quando la società è stata quotata al Nasdaq.Elon Musk, infatti, essendo fondatore e CEO di Tesla Inc., possiede azioni sin dalla nascita dell’azienda.Rischi per gli investitoriAl netto di quanto Elon Musk dovrà pagare di tasse sulle plusvalenze delle azioni TLSA che venderà, resta ora il rischio per gli investitori che posseggono il titolo.Vendere il 10% delle azioni non è poco, quindi gli azionisti ora vogliono proteggersi dal potenziale calo vendendo prima di Elon Musk.Un tale meccanismo ribassista, rischia di innescare sul titolo una pioggia di vendite da qui ai prossimi giorni.Nota positiva, chi in questi anni si è lasciato sfuggire l’occasione di acquistare azioni Tesla, al termine delle vendite ne potrà potenzialmente approfittare per comprarle a prezzi scontati.

