https://it.sputniknews.com/20211108/svizzera-propone-ipnosi-per-chi-ancora-scettico-sul-farsi-vaccinare-o-no-13657994.html

Svizzera propone ipnosi per chi ancora scettico sul farsi vaccinare o no

Svizzera propone ipnosi per chi ancora scettico sul farsi vaccinare o no

Il paese delle banche, degli orologi e della cioccolata fa questa quanto meno inusuale proposta: usiamo l'ipnosi per chi ha ancora timori nel fare la... 08.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-08T07:51+0100

2021-11-08T07:51+0100

2021-11-08T07:58+0100

mondo

svizzera

salute

ministero della sanità

vaccino

costume, società e curiosità

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/10453356_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b87ed0f83d773a87f741528f57f00071.jpg

''Ogni vaccinazione conta'', questo il motto per la ''settimana nazionale di immunizzazione'', campagna al varo questo lunedì mattina.Previsti numerosi eventi, da concerti, vaccinazioni di gruppo in autobus, tram, e battello sul Reno, ma anche, non da ultimo, l'ipnosi.Con tale strumento la Confederazione elvetica e i cantoni schierati intendono convincere gli ''ultimi'' scettici.La settimana inizia questo oggi in piazza a Berna, sulla Piazza Federale per la precisione.In tanti i vip, e le personalità del mondo dello sport, della cultura, ma anche dell'economia e della politica che partecipano all'importante manifestazione, pensata per aumentare le vaccinazioni nel paese alpino.Paese che sta vivendo una situazione epidemioligica fragile, come riporta la Confederazione stessa sul sito ufficiale, con un tasso di vaccinazione molto basso e una campagna vaccinale estremamente lenta, con un aumento dei casi nelle ultime settimane. Condizione che, riporta la Confederazione, era ''altamente prevedibile'', visto il calo delle temperature ed il fatto che si vada verso la stagione invernale, ma anche a causa delle mutazioni del terribile virus, in primis la variante Delta, molto più contagiosa. Stend informativi sparsi sul territorio con consulenti a disposizione. In programma anche vaccinazioni con estrazioni a premi, o aperitivi gratis. Il ''Back on tour'', questo il nome dei concerti in programma, farà tappa a Thun, Losanna, Sion, San Gallo e Lucerna.

svizzera

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, svizzera, salute, ministero della sanità, vaccino, costume, società e curiosità