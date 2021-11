https://it.sputniknews.com/20211108/spadafora-fa-coming-out-sono-omosessuale-13657272.html

Spadafora fa coming out: sono omosessuale

L'ex ministro ha espresso con viva commozione la sua omosessualità di fronte ad una platea altrettanto commossa che ha accolto con un applauso quanto... 08.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-08T07:19+0100

2021-11-08T07:19+0100

2021-11-08T07:19+0100

L'ex ministro pentastellato, ospite da Fazio alla nota trasmissione '' Che tempo che fa'', ha fatto l'importante dichiarazione:Il politico pentastellato ha motivato poi la sua scelta di voler far sapere di essere omosessuale così: Spadafora, affrontando il tema personale alla trasmissione, di fronte alle telecamere, si è commosso, toccando inoltre un importante aspetto, quello della religione. L'ex-ministro infatti, si dichiara profondamente cattolico, cosa che ha sottolineato, può anche ''sembrare una contraddizione, ma non lo è affatto'', dice l'ex-ministro. Poi fa un'importante accusa:Il politico di Afragola ha dichiarato la propria omosessualità anche in un suo libro recente, dal titolo ''Senza riserve, in politica e nella vita'', ed in trasmissione sottolinea che ''la vita privata delle persone debba rimanere tale'', aggiungendo però che chi ha un ruolo pubblico, come i politici ad esempio, ''abbia qualche responsabilità in più''. Due in conclusione le motivazioni che lo hanno spinto a fare coming out, la prima personale, appunto per zittire il ''brusio'' che lo stesso ex-ministro ha additato come mezzo per colpirlo come persona e politico, nonché per il motivo stesso di rispettarsi per come si è, al di là dei propri orientamenti personali, e l'altra politica, per dare supporto con un forte segnale a tutti quelli che ''tutti i giorni combattono per i propri diritti'' e hanno meno possibilità di farlo, rispetto ad esempio ad un vip, un politico e via dicendo, anche alla luce della recente bocciatura al ddl Zan. Il noto politico ed ex-ministro alle politiche giovanili e lo sport campano, in passato ha ricoperto importanti ruoli in campo politico ed umanitario. Nel 2008 eletto a capo di Unicef Italia, carica che lo ha tenuto occupato fino al 2011. In politica ha iniziato la sua carriera con i popolari dell'Udeur per poi passare attraverso Verdi ed approdare infine ai Cinque Stelle.

