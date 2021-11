https://it.sputniknews.com/20211108/sondaggio-ecco-chi-sono-gli-elettori-dei-partiti-italiani-non-mancano-le-sorprese-13659074.html

Sondaggio, ecco chi sono gli elettori dei partiti italiani. Non mancano le sorprese

Sondaggio, ecco chi sono gli elettori dei partiti italiani. Non mancano le sorprese

Gli operai sono di sinistra e sono iscritti ai sindacati… Questo, almeno una volta, lo stereotipo. Ma il sondaggio commissionato dal Corriere della Sera, a... 08.11.2021, Sputnik Italia

Dopo le elezioni amministrative di inizio ottobre, ora il sondaggio ci racconta che le cosiddette tute blu, gli operai, in linea di massima si schierano con la Lega di Matteo Salvini, che Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni ha nel suo elettorato una forte componente di autonomi, mentre il Partito Democratico di Enrico Letta è il partito dei pensionati e dei laureati. Il Movimento 5 Stelle, infine, dice grazie al Mezzogiorno d’Italia.Sondaggio politico, la classifica dei partitiAnzitutto partiamo dalla classifica dei partiti secondo questo sondaggio politico del Corriere, il quale anch’egli conferma il primo posto del Partito Democratico al 20,7% seguito dalla Lega al 20% e da Fratelli d’Italia al 18,8%.Se guardiamo alla divisione per genere, maschio e femmina, le cose cambiano. Il Pd è appoggiato maggiormente dagli uomini (22,5%, contro 19,1%), M5s più dalle donne (15% contro 17,9%), ed anche la Lega pesca bene tra l’elettorato femminile (19,4% contro il 20,6%). Berlusconi ha appeal sugli uomini e Giorgia Meloni anche (21,5% contro il 16,3%).Divisione per età e professioneSotto il profilo regionale, il Pd al Sud prende poco, mentre è più forte al centro e nel nord ovest. Il Pd pesca di più tra gli imprenditori e meno tra gli operai.Per quanto riguarda l’attività lavorativa, la Lega di Salvini è forte tra gli operai con una componente del 27,8%. Se, per ipotesi, in Italia votassero solo gli operai, scopriremmo che a rappresentare questi ultimi è ora la Lega di Salvini, un partito che a detta del suo “capitano” non si definisce più, né di destra e né di sinistra.

