Sindaco di Trieste vuole l'obbligo vaccinale contro il Covid e accusa i no green pass e no-vax per ripresa contagi

Sindaco di Trieste vuole l'obbligo vaccinale contro il Covid e accusa i no green pass e no-vax per ripresa contagi

Il primo cittadino Roberto Dipiazza ha rilevato un aumento dei contagi per le proteste dei no green pass nel capoluogo. 08.11.2021, Sputnik Italia

Roberto Dipiazza, il sindaco forzista di Trieste, in un'intervista all'Adnkronos ha accusato i no green pass e i no-vax di essere responsabili del picco di contagi registrato in città nell'ultimo periodo. Allo stesso tempo ha lanciato un appello ai suoi concittadini che non si sono ancora vaccinati contro il Covid a farlo, ricordando l'impatto disastroso che avrebbe un nuovo lockdown sull'economia.Dipiazza ha ricordato che le terapie intensive sono cariche al 10% e il tasso di incidenza è di 410 contagi ogni centomila abitanti a Trieste. Secondo il primo cittadino, i triestini sono stufi delle proteste dei no green pass.Nel corso dell'intervista ha poi invocato l'obbligo vaccinale contro il Covid.Ieri il presidente del Css e coordinatore del Cts Franco Locatelli aveva definito la situazione epidemiologica del Covid in Italia come una delle migliori in Europa insieme a Spagna e Portogallo, attribuendo il merito all'alto tasso di vaccinazione, al green pass e al mantenimento delle mascherine nei luoghi chiusi e affollati.

