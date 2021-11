https://it.sputniknews.com/20211108/servono-misure-solo-per-i-no-vax-per-tutelare-i-vaccinati-dice-esperto-13668634.html

Servono misure solo per i no-vax per tutelare i vaccinati, dice esperto

L’epidemiologo aveva auspicato una stretta già il mese scorso e non come “una mera provocazione, ma come strumento di tutela di chi, essendo tra l'altro grandissima maggioranza di popolo, ha diritto di muoversi e di vivere finalmente, ritornando allo stadio o al cinema o nei locali, certo che chi gli sta seduto accanto è protetto nella stessa misura”.La sua è solo l’ultima delle tanti interviste fatte ad epidemiologi che in questi ultimi giorni, dopo la presa di posizione dell’Austria sui non vaccinati, si aggiungono al coro per fare pressione affinché vengano attuate misure ancora più stringenti in Italia.L’ultimo poco fa è stato l’intervento di un infettivologo, Andreoni.Tuttavia la differenza tra Italia e Austria e il resto dell’Europa è marcata. Le scelte dell’Italia adottate fino a ora hanno portato un’altissima percentuale di persone a vaccinarsi e i numeri negli ospedali sono nettamente migliori rispetto a quelli di Regno Unito, Romania, Germania e tanti altri paesi che in questi giorni vivono situazioni a dir poco allarmanti.

