https://it.sputniknews.com/20211108/scienziati-americani-ritengono-di-aver-trovato-lanticorpo-capace-di-combattere-tutti-i-coronavirus-13662507.html

Scienziati americani ritengono di aver trovato l'anticorpo capace di combattere tutti i coronavirus

Scienziati americani ritengono di aver trovato l'anticorpo capace di combattere tutti i coronavirus

Ricercatori negli Stati Uniti hanno identificato un anticorpo in grado di combattere varie infezioni da coronavirus, compreso il SARS-CoV e il ben famoso... 08.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-08T22:33+0100

2021-11-08T22:33+0100

2021-11-08T22:33+0100

mondo

scienza e tech

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/10486069_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c17e8666de2f0c4441f340fb6b2b67a3.jpg

Specialisti dell’Università Duke, del North Carolina, analizzando i campioni di sangue di due soli pazienti, sono riusciti ad individuare più di 1.700 anticorpi. I risultati di questa ricerca, atta a individuare e selezionare anticorpi dalle capacità speciali, sono stati pubblicati sulla rivista Science Translational Medicine e sono giudicati eccellenti dagli autori, i quali affermano aver trovato almeno un anticorpo dalle caratteristiche assolutamente straordinarie.Uno dei pazienti aveva contratto il SARS-CoV nel 2003, all’epoca dell’epidemia SARS causata appunto da questo virus. Il secondo paziente era invece malato di COVID-19, la malattia causata dal SARS-CoV-2DH104750 dei 1.700 anticorpi analizzati nei due pazienti, sono stati in grado di legarsi sia al SARS-CoV-1 che al SARS-CoV-2. Uno di questi anticorpi, già di per sé speciali, si è dimostrato addirittura eccezionale – chiamato DH1047, questo anticorpo si è dimostrato eccezionalmente potente, capace di legarsi anche a tutta una varietà di coronavirus animali.Isolato il DH1047, la seconda fase dello studio è stata la sperimentazione sui topi da laboratorio. I ricercatori avrebbero dimostrato che questo anticorpo inoculato nei roditori sarebbe in grado di neutralizzare sia i virus del SARS che del COVID-19, comprese tutte le varianti.Non solo, questo anticorpo sarebbe in grado di inibire i coronavirus anche dopo la contrazione del virus, contrariamente a quanto avviene con i vaccini. Secondo i ricercatori, il DH1047 potrebbe servire come base per vaccini universali contro tutti i coronavirus del futuro.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, scienza e tech, coronavirus nel mondo