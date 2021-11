"Ritornare all'uso di mascherine all'aperto per tutti, inclusi vaccinati"

https://it.sputniknews.com/20211108/per-fermare-i-contagi-tornino-mascherine-allaperto-anche-per-vaccinati-13671695.html

L'appello di Massimo Ciccozzi, direttore dell'Unità epidemiologica all'Università Campus Biomedico di Roma. 08.11.2021, Sputnik Italia

In un'intervista all'Ansa Massimo Ciccozzi ha sottolineato l'importanza dell'uso della mascherina, anche all'aperto, per fermare l'avanzata del coronavirus, rilevando che questo strumento è l'unico effettivamente valido contro i contagi a prescindere dall'avvenuta vaccinazione contro il Covid.A sostegno della sua tesi, ha citato come esempi il Regno Unito, dove tutte le misure anti-contagio, mascherina inclusa, sono state revocate a giugno, e la Germania, Paesi in cui si stanno registrando nuovi picchi di contagio, nonostante i buoni livelli di vaccinazione.Anche Ciccozzi ha fatto notare un nesso tra le manifestazioni dei no green pass e l'aumento dei contagi, "con i partecipanti ammassati e senza mascherina e per il numero di no vax", rilevando l'importanza del tracciamento e delle quarantene per chi viene dalle zone con una situazione epidemiologica peggiore, ovvero l'Europa dell'Est "da dove le persone possono arrivare facilmente in macchina".Ieri il presidente del Css e coordinatore del Cts Franco Locatelli aveva definito la situazione epidemiologica del Covid in Italia come una delle migliori in Europa insieme a Spagna e Portogallo, attribuendo il merito all'alto tasso di vaccinazione, al green pass e al mantenimento delle mascherine nei luoghi chiusi e affollati.

