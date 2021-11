https://it.sputniknews.com/20211108/obama-attacca-vladimir-putin-e-xi-jinping-per-aver-disertato-la-cop26-di-glasgow-13671944.html

Obama attacca Vladimir Putin e Xi Jinping per aver disertato la Cop26 di Glasgow

L'ex presidente americano Barack Obama ha criticato i presidenti di Russia e Cina per non aver partecipato di persona alla Conferenza delle Nazioni Unite sui... 08.11.2021, Sputnik Italia

Obama ha affermato che da allora sono stati compiuti pochi progressi. Ha inoltre attaccato il suo successore alla Casa Bianca Donald Trump per la sua decisione di ritirarsi dall'accordo di Parigi, dicendo che "non era molto contento" di ciò, ma ha elogiato il presidente Joe Biden per aver rinnovato il suo impegno nell'affrontare il cambiamento climatico subito dopo aver assunto l'incarico lo scorso anno. Obama ha esortato i giovani che hanno protestato per le strade di Glasgow a rimanere "arrabbiati" poiché ha ammesso che mantenere la temperatura globale al di sotto di 1,5°C sarà "difficile". Il vertice COP26 si svolge a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre. L'evento mira a rafforzare gli sforzi internazionali per raggiungere gli obiettivi degli Accordi di Parigi e della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Al vertice, le parti dovrebbero approvare alcuni punti per ridurre le emissioni di gas serra e raggiungere la neutralità del carbonio.

