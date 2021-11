Muraglia Cinese, cade la prima neve: lo spettacolo nei video e immagini

Stunning scenery of the Great Wall in China after the first #snow of the year

雪后的长城宛如一派挥洒写意的中国水墨丹青,冰封的群山,蓝与白的纯净天空,蜿蜒曲折的长城银装素裹、雄浑壮美,是美到令人窒息的冰雪净土… pic.twitter.com/0WdX90cujD