https://it.sputniknews.com/20211108/medici-svedesi-firmano-petizione-contro-vaccino-pfizer-dopo-sospetti-di-frode-del-subappaltatore-13658927.html

Medici svedesi firmano petizione contro vaccino Pfizer dopo sospetti di frode del subappaltatore

Medici svedesi firmano petizione contro vaccino Pfizer dopo sospetti di frode del subappaltatore

Un gruppo di 16 medici e ricercatori svedesi ha firmato una petizione chiedendo l'interruzione della vaccinazione con lo Pfizer in Svezia a causa di sospetta... 08.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-08T17:58+0100

2021-11-08T17:58+0100

2021-11-08T17:58+0100

mondo

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/12866226_0:145:2768:1702_1920x0_80_0_0_232f018779dcdc51b258d91eb95aea79.jpg

Secondo una ex direttrice regionale del subappaltatore della Pfizer in Texas, l'azienda avrebbe falsificato i dati, non adeguatamente informato i pazienti, assunto vaccinatori non adeguatamente formati e sarebbe stata approssimativa nel seguire gli effetti collaterali riportati nello studio di fase III sul vaccino Pfizer.All'inizio di novembre, il British Medical Journal (BMJ) ha rivelato che un subappaltatore della Pfizer avrebbe probabilmente condotto un'ampia ricerca fraudolenta durante lo studio fondamentale di fase III sul vaccino anti-Covid di Pfizer nell'autunno del 2020.Secondo quanto riferito dall’informatrice Brook Jackson, che nel settembre 2020 è stata direttrice regionale in Texas per l'organizzazione di ricerca Ventavia Research Group, che lavorava sui test clinici per i vaccini Pfizer, il personale che ha eseguito i controlli di qualità sarebbe stato sopraffatto dalla quantità di problemi scoperti. Il BMJ ha concluso che il processo ha sollevato dubbi sull'integrità dei dati e sulla supervisione normativa.Dopo aver ripetutamente informato Ventavia delle lacune, la Jackson ha presentato una denuncia alla Food and Drug Administration (FDA) statunitense il 25 settembre 2020. Ventavia l'ha licenziata in tronco il giorno stesso. A sostegno delle sue critiche, Jackson ha fornito al BMJ dozzine di documenti interni dell'azienda, foto, registrazioni audio ed e-mail. Il BMJ ha corroborato la sua testimonianza con le dichiarazioni di molti ex dipendenti della Ventavia.Dopo lo scoppio del caso i 16 firmatari hanno dichiarato di considerare tali rapporti “estremamente gravi”.I firmatari hanno inoltre suggerito che anche l'entità dei sospetti effetti collaterali del vaccino potrebbe essere "gigantesca". Ad esempio, nella sola Svezia durante i dieci mesi in cui la vaccinazione è avvenuta sono stati segnalati 83.744 sospetti effetti collaterali, ovvero più di dieci volte gli effetti collaterali segnalati in media all’anno per tutti i farmaci e i vaccini nel Paese (un totale di circa 25.000 sostanze), hanno sottolineato gli autori.Alla luce della rivelazione del BMJ e di ciò che è noto oggi sui rischi per il paziente, gli specialisti hanno concluso che la vaccinazione COVID in Svezia dovrebbe essere sospesa fino a quando non verranno effettuati calcoli rischio/beneficio per tutte le fasce d'età.All'inizio di quest'anno, Pfizer ha aumentato le sue proiezioni di produzione per il suo vaccino COVID-19, che ha definito "sicuro ed efficace". Nel 2021, Pfizer prevede di produrre 3 miliardi di dosi, rispetto ai 2,5 miliardi di dosi precedentemente previste, e almeno 4 miliardi l'anno prossimo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, coronavirus nel mondo