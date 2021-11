Lituania manda soldati al confine con Polonia e Bielorussia per l'afflusso di migranti - Video

"Il modo migliore per gestire una frontiera condivisa è con risorse condivise; con questo proposito, Frontex, l'Ufficio europeo per l'asilo ed Europol sono pronti ad assistere nella lotta contro il traffico di essere umani, come hanno fatto in molti luoghi, tra cui Lituania e Lettonia", Jahnz ha detto in una conferenza stampa.