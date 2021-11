https://it.sputniknews.com/20211108/leonid-sigan-luomo-che-annuncio-la-liberazione-di-varsavia-13666171.html

Leonid Sigan: l’uomo che annunciò la liberazione di Varsavia

Lo scorso 6 novembre è stata una giornata di lutto per il giornalismo russo. All’età di 98 anni si è spento Leonid Sergeevic Sigan, giornalista sovietico e... 08.11.2021, Sputnik Italia

Leonid Sigan lavorò in radio sin dal 1943 e fece carriera raggiungendo il ruolo di direttore della redazione che si occupava delle notizie sulla Polonia, una delle più complesse redazioni internazionali.Oltre al ricco patrimonio giornalistico e all’esperienza professionale che condivise generosamente con i colleghi, Leonid Sigan ha lasciato su questa Terra preziose testimonianze di molteplici processi storici del XX secolo dei quali ha avuto l’occasione di essere partecipante e testimone. Tra questi eventi riveste una significativa importanza la Seconda guerra mondiale la quale fu per Sigan una grave tragedia personale.Il giovane Sigan che fuggì dalla guerra in Volinia per riparare a Mosca non fu chiamato a combattere nell’esercito per via di dati “non adeguati” relativamente alla sua nascita. Nel frattempo cittadini provenienti dall’Ucraina occidentale e dalla Bielorussia venivano arruolati nei battaglioni edilizi oppure in altre divisioni con mansioni analoghe, ma non erano mandati al fronte.Tuttavia, la sua vita ben presto volle che il giovane patriota andasse comunque a finire al fronte. Per un caso che stravolse per il decennio successivo la sua vita di studente, allora immatricolato presso l’Istituto per la lavorazione dell’acciaio (MISiS), il Direttorato politico dell’Armata Rossa chiamò all’appello tutti le persone che conoscessero la lingua polacca.Leonid si era diplomato con ottimi voti presso il liceo di Kremenets e aveva studiato il polacco. Quindi, nel 1943 l’esercito lo mandò al Comitato radiofonico dell’Unione dove si stava tenendo la selezione dei presentatori per il canale radiofonico di recente istituzione dell’Unione dei patrioti polacchi nell’Unione Sovietica che avrebbe trasmesso da Mosca.Nelle trasmissioni quotidiane del canale radiofonico venivano condivise le notizie dal fronte rese disponibili dal Sovinformburo (l’Ufficio sovietico di informazione e comunicazione). Il programma radiofonico trasmesso da Mosca incitava i polacchi a lottare contro gli occupanti fascisti e informava anche i loro connazionali che per vari motivi si trovavano dislocati in punti distanti dell’Unione Sovietica. A quel tempo nella città occupata di Varsavia i fascisti definivano le trasmissioni di Inoveshanie “il vespaio della propaganda sovietica” e chiunque le ascoltasse veniva severamente punito.Il ventenne Leonid Sigan divenne corrispondente e presentatore della redazione polacca. Nel gennaio del 1945 gli capitò di annunciare la liberazione di Varsavia prima del suo collega più anziano e mentore Yury Levitan, la “voce della vittoria”. Fu l’unico caso nella storia delle trasmissioni internazionali in cui un annuncio di questo tipo venne comunicato in lingua straniera prima che in lingua russa.Con Yury Levitan scorrevano buoni rapporti. Levitan faceva da mentore per i giovani presentatori: non dava soltanto consigli relativi al lavoro, ma li aiutava anche nelle difficili circostanze di vita che caratterizzarono il periodo post-bellico.Leonid Sigan riuscì a tornare in patria soltanto nel 1946. A Kremenets riuscì a incontrare alcuni conoscenti ed ex compagni di classe, ma aveva perso completamente i legami con la famiglia. I nazi-fascisti fecero in modo di non lasciare nemmeno le tombe. Fino al suo ultimo giorno questo fu un tema di cui non amava parlare.Durante il suo periodo di giornalismo civile Sigan continuò a lavorare nel dipartimento polacco di Gosteleradio e, in particolare, parlare delle relazioni sovietico-polacco di alto livello. Lavorò come interprete durante le sessioni del Partito Comunista dell'Unione Sovietica e in occasione delle riunioni dei partiti comunisti dei Paesi del Trattato di Varsavia. Sigan fu l’unico giornalista a cui Vladislav Gomulka, segretario generale del Partito communista polacco dei lavoratori (il quale non amava parlare con la stampa), rilasciò un’intervista.Nel 1964 Leonid Sigan fu a capo della redazione polacca di Inoveshania.Fino al suo ultimo giorno Sigan lavorò per il gruppo mediatico Rossiya Segodnya. Su Sputnik Polska sono uscite suoi articoli e trasmissioni radiofoniche sulla contingenza polacca e internazionale fino a maggio 2021.

