https://it.sputniknews.com/20211108/le-pen-amara-attacchi-terroristici-sono-una-cosa-comune-in-francia-13669990.html

Le Pen amara: attacchi terroristici sono una cosa comune in Francia

Le Pen amara: attacchi terroristici sono una cosa comune in Francia

La leader della destra sovranista francese, commentando l'aggressione contri i poliziotti a Cannes, ha rilevato che gli attentati terroristici nel Paese sono... 08.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-08T16:49+0100

2021-11-08T16:49+0100

2021-11-08T16:49+0100

francia

attentato

polizia

terrorismo

marine le pen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/416/30/4163067_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_d4de1c5951b70cc51892dcb603e715b5.jpg

La leader del partito Rassemblement National e candidata alla presidenza francese Marine Le Pen ha commentato l'aggressione contro gli agenti di polizia a Cannes: secondo la leader della destra sovranista francese, gli attacchi terroristici nel Paese sono diventati una cosa quotidiana. In precedenza è stato riferito che una persona sconosciuta con un coltello ha aggredito tre agenti di polizia seduti in macchina. L'aggressore è rimasto ferito ed è in condizioni critiche. Ferito gravemente anche uno degli agenti. Secondo i media, l'aggressore ha pronunciato il nome del profeta Maometto. La polizia non esclude un movente terroristico per l'attentato.

https://it.sputniknews.com/20211108/assalitore-di-cannes-aveva-vecchio-permesso-di-soggiorno-rilasciato-in-italia-13662060.html

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francia, attentato, polizia, terrorismo, marine le pen