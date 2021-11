https://it.sputniknews.com/20211108/lavrov-esercitazioni-nato-nel-mar-nero-puntano-a-contenere-la-russia-13666526.html

Esercitazioni Nato nel Mar Nero puntano a spaventare la Russia

Le esercitazioni della Nato nel Mar Nero sono legate all'obiettivo di Washington di contenere Mosca, ha affermato oggi il ministro degli Esteri russo Sergey... 08.11.2021, Sputnik Italia

russia

sergey lavrov

nato

sicurezza

occidente

geopolitica

mar nero

difesa

In precedenza la Marina statunitense ha annunciato che il comando della Sesta Flotta degli Stati Uniti e le forze navali di attacco e supporto della Nato stavano per iniziare missioni nel Mediterraneo e nel Mar Nero. La Sesta Flotta degli Stati Uniti, con sede a Napoli, implementa le operazioni congiunte e navali, spesso di concerto con partner alleati e interagenzie, con l'obiettivo di promuovere gli interessi nazionali, la sicurezza e la stabilità degli Stati Uniti in Europa e in Africa. Ieri il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha dichiarato che le forze armate del Paese tengono sotto stretto controllo le navi da guerra americane entrate nel Mar Nero e si impegneranno ad evitare provocazioni, come avvenuto all'inizio della scorsa estate con la nave britannica Hms Defender che aveva violato le acque territoriali russe della Crimea.

russia

mar nero

russia, sergey lavrov, nato, sicurezza, occidente, geopolitica, mar nero, difesa