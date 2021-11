https://it.sputniknews.com/20211108/la-rivolta-dei-parlamentari-del-m5s-per-il-patto-della-lasagna-di-conte-e-a-roma-arriva-grillo-13661741.html

La rivolta dei parlamentari del M5S per il "patto della lasagna" di Conte. E a Roma arriva Grillo

La rivolta dei parlamentari del M5S per il "patto della lasagna" di Conte. E a Roma arriva Grillo

Continuano le polemiche per la partecipazione di Giuseppe Conte al party per il compleanno del Dem, Goffredo Bettini, dove si sarebbe parlato di Rai e Quirinale. E per placare gli animi arriva anche Beppe Grillo.

Non si placano i malumori all’interno del M5S per la partecipazione dell’ex premier Giuseppe Conte alla festa di compleanno di Goffredo Bettini.Il party organizzato dal politico del Pd, guru del patto tra Dem e grillini, a cui c’erano anche il neo-sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e quello di Napoli, Gaetano Manfredi, oltre ai ministri Andrea Orlando e Dario Franceschini, al governatore del Lazio Nicola Zingaretti, Gianni Letta, e l’ad della Rai, Fuortes, solo per citarne alcuni, secondo le indiscrezioni trapelate dai quotidiani sarebbe stata l’occasione per un summit informale sulla partita per il Quirinale e sulle nomine dei nuovi direttori dei Tg.Una modalità che non è piaciuta al Movimento 5 Stelle, con diversi parlamentari che ora si scagliano contro quello che in casa grillina è già stato ribattezzato come il “patto della lasagna”. Il primo ad esporsi pubblicamente è stato il senatore Primo Di Nicola che in un post su Facebook ammonisce il leader.“Un po' strano – osserva Di Nicola - che le stesse persone, che ogni giorno si stracciano le vesti invitando gli altri a non prestarsi al toto-Quirinale perché irrispettoso verso l'attuale inquilino del Colle più alto, se ne escano addirittura con un organigramma completo preoccupandosi anche di darlo in pasto ai giornali”.La stoccata è proprio al leader pentastellato che non a caso, per placare gli animi, potrebbe incontrare a breve gli eletti. Nel frattempo, come rivela Il Giornale, le chat pentastellate continuano a ribollire, con commenti negativi e video della festa con Conte a suo agio tra il gotha Dem, che circolano da uno smartphone all’altro.Beppe Grillo atteso a Roma in settimanaAnche per questo, rivela l’Adnkronos, Beppe Grillo sarà a Roma già questa settimana per un faccia a faccia con Conte e per partecipare alla riunione dei gruppi. A far discutere non c’è solo la storia della festa, ma anche il passo indietro del senatore Ettore Licheri dal ruolo di capogruppo al Senato. Le polemiche sull'ad della RaiIntanto, a far discutere è anche la presenza dell’ad della Rai Fuortes alla festa de La Storta. Il deputato di Italia Viva, Michele Anzaldi, rilanciando le indiscrezioni pubblicate dal Corriere, ha definito gravissimo il fatto che l’amministratore delegato “si sarebbe addirittura appartato insieme al leader M5s Conte e al festeggiato per parlare dei nuovi direttori dei Tg che la Rai dovrebbe nominare a breve”.“Se Fuortes non smentisce subito, - incalza Anzaldi - intervenga il presidente Draghi che ha deciso la sua nomina”.

