Il video virale di questa 'tiktoker' mostra come denunciare uno stalker

08.11.2021

2021-11-08T07:49+0100

Chelsie Gleason, meglio conosciuta con il suo nome utente su TikTok, Justchesslee, è riuscita a rendere virale un video in cui parla di un ragazzo che l'ha "perseguitata" per "mesi" nella palestra che frequenta.Il video della donna, diventato virale, è stato elogiato per non aver ignorato questo comportamento inappropriato e per aver denunciato pubblicamente questi atteggiamenti.Gleason ha deciso di registrare una sessione di allenamento e nel video si può vedere come l'uomo cerca di iniziare una conversazione con lei. Tuttavia, la giovane donna indossa le cuffie proprio per dimostrare di non essere interessata, come spiega nel video.Ma questo non sembra bastare a spaventare l'uomo, che si avvicina sempre di più e dice qualcosa in tono minaccioso.Il video è diventato rapidamente virale sulla piattaforma, con oltre 20 milioni di visualizzazioni al momento della stesura di questo articolo. La giovane donna ha chiarito che il personale della palestra le ha prestato il proprio supporto.Gleason ha affermato che l'uomo si era inizialmente rivolto a lui per un consiglio sulla sua formazione, ma dopo alcune settimane "ha iniziato a diventare un po' strano" quando ha iniziato a parlare di strane teorie del complotto, secondo le stesse parole di Chelsie. Questi l’ha etichettata come "puttana" e "traditrice".Al momento non si conosce l'identità dell'uomo.

