Il governo del Kuwait presenta le dimissioni all'emiro

Il governo del Kuwait presenta le dimissioni all'emiro

Il 13 gennaio scorso il Consiglio dei ministri del Kuwait si era dimesso e il 2 marzo, con decreto dell'emiro, era stato formato un nuovo governo. 08.11.2021, Sputnik Italia

Il governo del Kuwait ha presentato le sue dimissioni all'emiro Nawaf al-Ahmed al-Sabah, secondo quanto riportato dai media statali. Per la seconda volta un governo guidato dal premier Sabah al-Khalid al-Sabah si è dimesso quest'anno per divergenze con il Parlamento.Già a gennaio, in accordo con una richiesta parlamentare, sostenuta da 30 deputati, si era deciso di convocare il primo ministro Sabah Al-Khalid Al-Sabah all'Assemblea Nazionale, dove i deputati lo avevano accusato di nomine inqualificabili e in parte provocatorie per gli incarichi ministeriali. Lo sceicco Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah ricopre l'incarico di premier dalla fine del 2019.

