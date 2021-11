https://it.sputniknews.com/20211108/il-5g-e-la-realta-aumentata-accelerano-la-chirurgia-in-smart-working-13670640.html

Il 5G e la realtà aumentata accelerano la chirurgia in “smart working”

Il 5G e la realtà aumentata accelerano la chirurgia in “smart working”

La possibilità di poter operare anche da remoto sta diventando realtà e così il cardiochirurgo in smart working (inteso come possibilità di operare a distanza... 08.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-08T19:14+0100

2021-11-08T19:14+0100

2021-11-08T19:14+0100

medicina

rete 5g

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/05/9383630_0:79:1921:1159_1920x0_80_0_0_9916369bafaad4b0d4b25281b97b40a1.jpg

All’ospedale San Raffaele di Milano si conducono dei trial clinici per riparare la valvola mitriale per via percutane con il supporto di un medico da remoto che si trova in un’altra sala operatoria e che si avvale della connessione in rete 5G e di un software appositamente progettato in realtà aumentata.Il cardiochirurgo, munito di visore collocato sugli occhi, vede in realtà aumentata i parametri clinici del paziente posto nell’altra sala operatoria, vede un modello in 3D del cuore del paziente e interagisce con il modello in 3D del cuore e riceve indicazioni su come intervenire in tempo reale grazie alla velocità raggiunta dalla connessione 5G e dall’edge computing che riduce drasticamente la latenza. Cioè riduce il tempo che un impulso impiega nel transitare da una sala operatoria all’altra.L’obiettivo della ricercaIl San Raffaele di Milano ha come obiettivo acquisire nuove competenze nel campo dell’ingegneria medica per condurre operazioni chirurgiche a distanza.Grazie alle nuove tecnologie, quindi, sarà possibile operare la cuore un paziente che si trova a mille chilometri di distanza, collocando quest’ultimo in una sala operatoria completamente robotizzata.Una equipe di chirurghi robot effettuerà l’intervento, mosso a distanza da un cardiochirurgo che utilizza il software di gestione in realtà aumentata e avvalendosi dell’alta velocità di connessione delle moderne reti di telecomunicazione.“Il 5G e la tecnologia stanno scrivendo una nuova pagina della storia della medicina e della sanità”, ha aggiunto Baggioni come riporta Askanews.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

medicina, rete 5g