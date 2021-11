https://it.sputniknews.com/20211108/green-pass-deve-essere-valido-solo-per-vaccinati-e-guariti---andreoni-13667652.html

Esperto: green pass solo per vaccinati e guariti

Esperto: green pass solo per vaccinati e guariti

Un po’ sul modello austriaco, anche in Italia c’è chi come l’infettivologo Massimo Andreoni, pensa che servono più restrizioni da applicare alla vita dei non... 08.11.2021, Sputnik Italia

Per Andreoni visto che non si possono obbligare i non vaccinati a farlo e dal momento che non gli si può imporre il pagamento delle spese sanitarie se si ammalano di Covid-19, allora bisogna togliergli il green pass che possono attenere con il tampone.Secondo Andreoni il comportamento dei no-vax non è più, né tollerabile, né accettabile.“Detto questo credo che l'ipotesi di far pagare le spese sanitarie a chi, non vaccinato, viene ricoverato non è attuabile. Come medico non sono d'accordo”, ha aggiunto.E Andreoni lo ha detto chiaramente, il modello austriaco secondo il quale solo se sei vaccinato o hai contratto il virus e sei autoimmune entri dal parrucchiere, è “un'altra opzione sul tavolo”.Quindi l’infettivologo resta disarmato difronte a quanto si vede in quei paesi dove le persone non vogliono sapere di vaccinarsi e a centinaia stanno morendo ogni giorno:“Basterebbe questo per convincere, invece ancora ci sono persone che non credono ai vaccini anti-Covid”.

