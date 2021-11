https://it.sputniknews.com/20211108/giappone-nessun-decesso-per-covid-per-la-prima-volta-dopo-15-mesi-13659532.html

Giappone: nessun decesso per Covid per la prima volta dopo 15 mesi

Buone notizie dal Paese nipponico: nessun decesso ieri da attribuire al coronavirus. L'ultima volta era stato il 2 agosto dello scorso anno. Si allentano le... 08.11.2021, Sputnik Italia

mondo

giappone

virus

Il paese asiatico registra per la prima volta dopo 15 mesi nessun decesso da addossare al virus.Le autorità nipponiche riportano inoltre che il 73% della popolazione del Paese, che conta ben 126 milioni di abitanti, è completamente immunizzato. L'ultima volta che il Giappone non aveva avuto casi di decessi da imputare al coronavirus era stato il 2 agosto dello scorso anno, ben 15 mesi fa.Ieri i contagi quotidiani registrati dal Paese sono stati 162. I casi gravi intorno ai 100. Da inizio pandemia sono morti per il coronavirus 18.306 persone, in base ai dati governativi.A partire da oggi inoltre si allentano le restrizioni per i visitatori del Paese. Chi si recherà in Giappone per una breve visita di lavoro non dovrà più effettuare una quarantina di dieci giorni, bensì solo di 3.Idem per chi rientrerà da viaggi all'estero.

