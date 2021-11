https://it.sputniknews.com/20211108/francia-a-cannes-poliziotto-ferito-in-assalto-ad-arma-bianca-13658169.html

Cannes, poliziotto ferito in assalto ad arma bianca "in nome del profeta"

Un poliziotto è stato ferito nella cittadina rivierasca francese durante un attacco all'arma bianca. 08.11.2021, Sputnik Italia

Come riporta il tweet qui sotto, un poliziotto del commissariato cittadino è stato ferito in un attacco all'arma bianca. L'aggressore è stato bloccato dai colleghi dell'uomo. L'aggressione è avvenuta questa mattina intorno alle 6e30. Un individuo ha aperto la portiera del veicolo della polizia parcheggiato di fronte ad un ufficio postale in cui si trovavano tre poliziotti. Gridando alcune frasi a proposito del Profeta dell'Islam, ha pugnalato l'uomo che era al volante. Subito bloccato dai compagni dell'uomo.Il ministro dell'interno francese Gerald Darmanin, autore del post di cui sopra, ha subito informato della propria disponibilità a recarsi immediatamente sul posto ed ha espresso il suo sostegno alla polizia nazionale e a Cannes.Da parte sua, il sindaco di Cannes, David Lisnard, ha chiarito su Twitter che l'attentato è avvenuto nei pressi della stazione di polizia centrale di Cannes senza provocare la morte dell'interessato dall'attacco.Quando l'uomo ha cercato di colpire il secondo ufficiale a bordo, il terzo ha usato la sua arma da fuoco.L'aggressore è stato colpito e ferito, la sua prognosi è riservata, riferisce l'AFP.Anche Il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha reagito prontamente sul suo account Twitter, fornendo anche il suo supporto agli agenti di polizia della stazione di polizia interessata:Secondo le informazioni di Nice-Matin, il poliziotto è sopravvissuto grazie al suo giubbotto antiproiettile.

