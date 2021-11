https://it.sputniknews.com/20211108/erezioni-incontrollabili-da-viagra-e-cocaina-sempre-piu-uomini-in-inghilterra-finiscono-in-ospedale-13665701.html

Erezioni incontrollabili da Viagra e cocaina: Sempre più uomini in Inghilterra finiscono in ospedale

Secondo l’Health and Social Care Information Center (NHS Digital), in Inghilterra vengono ricoverati in ospedale sempre più uomini con erezioni dolorose e... 08.11.2021, Sputnik Italia

Secondo il NHS Digital, fornitore nazionale di informazioni, dati e sistemi informatici per commissari, analisti e medici nell'assistenza sanitaria e sociale in Inghilterra, l'anno scorso, ci sono state 326 ospedalizzazioni nel Paese per la particolare patologia, il 16% in più rispetto a dieci anni fa.L'età media dei pazienti è di 40 anni, anche se alcuni degli uomini ricoverati in ospedale avevano 80 e persino 90 anni, hanno detto i medici.È su questi ultimi due casi che si stanno concentrando i sospetti degli specialisti, dato che i casi derivati dalle altre varie patologie naturali dovrebbero rimanere grosso modo costanti nel tempo, secondo le leggi statistiche, mentre un aumento così importante non si spiega da cosa altro potrebbe dipendere se non dai nuovi preparati in commercio, come il Viagra, e usi e costumi sempre più edonistici e inclini agli eccessi.

