https://it.sputniknews.com/20211108/decolla-da-londra-ma-torna-indietro-per-strani-odori-110-passeggeri-evacuati-da-volo-air-swiss-13658444.html

Decolla da Londra ma torna indietro per strani odori: 110 passeggeri evacuati da volo Air Swiss

Decolla da Londra ma torna indietro per strani odori: 110 passeggeri evacuati da volo Air Swiss

Il velivolo era decollato da Londra-Heathrow ed era diretto a Zurigo. I passeggeri, 110 in tutto, sono stati evacuati. Ancora non chiare le cause del forte... 08.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-08T08:44+0100

2021-11-08T08:44+0100

2021-11-08T08:44+0100

mondo

svizzera

londra

aviazione

emergenza

zurigo

inghilterra

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/917/72/9177291_264:0:3037:1560_1920x0_80_0_0_fd30703d3ecfff976c341053465c9b55.jpg

L'airbus A220-100 della Swiss dopo il decollo ha subito fatto ritorno allo scalo londinese dopo che è stato segnalato a bordo un odore insolito. Dei 110 passeggeri, alcuni hanno poi preso altri voli, altri hanno passato la notte in albergo. Aperta una inchiesta per accertare le cause dell'emergenza avvenuta nella serata di domenica, intorno alle 20e30. ll personale svizzero avrebbe distribuito barrette di cioccolato all'uscita dell'aereo per dare sostegno ai viaggiatori, spaventati dall'accaduto.

svizzera

londra

zurigo

inghilterra

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, svizzera, londra, aviazione, emergenza, zurigo, inghilterra