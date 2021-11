https://it.sputniknews.com/20211108/crisi-energetica-in-europa-cremlino-per-questioni-su-pompaggio-gas-serve-rivolgersi-a-gazprom-13667549.html

Crisi energetica in Europa, Cremlino: per questioni su pompaggio gas serve rivolgersi a Gazprom

Crisi energetica in Europa, Cremlino: per questioni su pompaggio gas serve rivolgersi a Gazprom

Le domande sul pompaggio di gas negli impianti di stoccaggio sotterranei europei dovrebbero essere rivolte alla società Gazprom, ha dichiarato oggi il... 08.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-08T14:51+0100

2021-11-08T14:51+0100

2021-11-08T14:51+0100

russia

unione europea

gazprom

gas

energia

gas russo

cremlino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/13506768_0:42:3491:2006_1920x0_80_0_0_55b50aed7d819312ea0871fcab1773cd.jpg

Alla fine del mese scorso il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato Gazprom di avviare le attività per aumentare il volume di gas negli impianti di stoccaggio sotterranei europei dopo aver riempito di gas gli impianti di stoccaggio sotterranei in Russia. L'amministratore delegato di Gazprom, Alexey Miller, ha dichiarato che il pompaggio di gas nei depositi di stoccaggio del Paese sarebbe stato completato entro il 1° novembre, tuttavia è stato deciso di utilizzare volumi aggiuntivi rispetto a quelli previsti fino al 7 novembre dopo l'annuncio della settimana non lavorativa del presidente Putin per arginare la diffusione del coronavirus. Il Cremlino non ha registrato alcuna violazione nell'attuazione del decreto presidenziale, ha assicurato Peskov.

https://it.sputniknews.com/20211021/putin-insiste-carenza-di-gas-in-europa-colpa-della-politica-di-bruxelles-la-russia-non-centra-13411621.html

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, unione europea, gazprom, gas, energia, gas russo, cremlino