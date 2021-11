https://it.sputniknews.com/20211108/covid-in-aumento-i-casi-ma-curva-in-rallentamento-13659233.html

Covid: in aumento i casi, ma curva in rallentamento

Covid: in aumento i casi, ma curva in rallentamento

Questo il dato relativo alla settimana dal 1 al 7 novembre. Decessi in crescita. Contagi in aumento ma a ritmo ''rallentato'' rispetto alle settimane... 08.11.2021, Sputnik Italia

In base al dato della settimana dal 1 al 7 novembre 2021, contagi in crescita nel Belpaese, ma con curva in rallentamento. Si sono registrati in totale 36.095 positivi, il che vuol dire un +17,22% rispetto alla settimana che precede, quando i casi erano risultati essere 30.792.Crescita che risulta però quasi dimezzata, se pensiamo che nella settimana ancora precedente, quella dal 25 al 31 ottobre l'aumento percentuale era stato del 32,13%, e via a ritroso con un 32, 4% in riferimento alla settimana dell'11-17 ottobre.Aumentano i decessiPer quanto riguarda i decessi, numero delle vittime in crescita. Si registra infatti un +6,2%.La curva relativa ai decessi è purtroppo in leggero aumento. Da analisi dei bollettini di Ministero della salute e Iss nell'ultima settimana si è registrato appunto un +6,2%.Difatti le vittime erano state 270 nella settimana dal 4 al 10 ottobre, 240 in quella dall'11 al 17, 285 in quella dall'18 al 24, 274 dal 25 al 31 ottobre.

