https://it.sputniknews.com/20211108/covid-danimarca-verso-ripristino-misure-anti-contagio-dopo-crescita-nuovi-casi-13672796.html

Normalità addio: Danimarca orientata a ripristino del green pass e misure anti-Covid

Normalità addio: Danimarca orientata a ripristino del green pass e misure anti-Covid

La Danimarca prevede di reintrodurre le misure anti-Covid in una situazione epidemiologica sfavorevole, riporta il canale televisivo danese TV2, con... 08.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-08T21:10+0100

2021-11-08T21:10+0100

2021-11-08T21:10+0100

società

danimarca

salute

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Normalità addio: Danimarca orientata a ripristino del green pass e misure anti-Covid

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/336/13/3361346_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2ed11ea728305d0d3599de35b4aee085.jpg

A settembre i media locali avevano riferito che il governo aveva revocato tutte le limitazioni imposte in relazione alla diffusione dell'infezione del nuovo coronavirus. Si evidenziava che il Covid non era più considerata una "malattia critica" nel Paese a seguito dell'alta percentuale di vaccinati tra la popolazione residente.Le autorità sanitarie danesi raccomandano inoltre al governo di riconsiderare il Covid-19 come una "malattia critica". Secondo il ministero della Salute danese, all'8 novembre 2021 circa l'86% della popolazione aveva completato il ciclo vaccinale contro il coronavirus. Allo stesso tempo in Danimarca per il quinto giorno consecutivo sono stati registrati oltre 2mila contagi da coronavirus.

https://it.sputniknews.com/20211025/covid-in-danimarca-tasso-di-contagi-in-aumento-nonostante-lalto-livello-di-immunizzazione-13456095.html

danimarca

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

società, danimarca, salute, coronavirus nel mondo