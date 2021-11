https://it.sputniknews.com/20211108/cop26-di-glasgow-arriva-lex-presidente-usa-barack-obama-il-ruolo-da-giocare-13667178.html

COP26 di Glasgow, arriva l’ex presidente USA Barack Obama: il ruolo da giocare

COP26 di Glasgow, arriva l’ex presidente USA Barack Obama: il ruolo da giocare

Oggi 8 novembre ai lavori della COP26 è arrivato l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama che, evidenziando come non stiamo facendo abbastanza per... 08.11.2021, Sputnik Italia

Quindi l’ex presidente USA Obama ha affermato che “tutti noi abbiamo un ruolo da giocare, tutti noi abbiamo lavoro da fare, tutti noi dobbiamo fare sacrifici, ma chi di noi vive in Paesi grandi e ricchi, chi contribuisce a far precipitare il problema, ha un onere aggiuntivo, che è quello di garantire che collaboriamo e che aiutiamo e assistiamo coloro che sono meno responsabili e meno in grado ma più vulnerabili a questa crisi imminente”.Obama ricorda ancora, come la Terra dall’epoca preindustriale abbia già subito un aumento delle temperature di 1,1 gradi e come le attuali riduzioni previste per i prossimi 10 anni ci condurranno ad un aumento ulteriore di 2,7 gradi entro il 2.100. Se ciò dovesse avvenire, gli abitanti della Terra del 2.100, che potrebbero essere anche i nostri nipoti e figli più piccoli (avranno 80 anni circa) si potrebbero ritrovare in una situazione di “catatrofe climatica” come ha avvertito l’Onu, dice Obama.Obama ricorda chi vive sulle isoleObama ha ricordato a tutti di essere nato alle Hawaii e di avere vissuto lì la sua infanzia e la sua adolescenza, per poi lasciare l’isola per studiare all’Università negli Stati Uniti continentali.Le isole rischiano di sparire sommerse al sollevamento delle acque marine causato dallo scioglimento dei ghiacciai e del ghiaccio terrestre che si trova in Groenlandia e al Polo Sud in particolare.“Per molti versi le nostre isole sono il campanello d'allarme”, dice Obama, “ci stanno mandando un messaggio adesso, che se non agiamo, e non agiamo in modo audace, sarà troppo tardi. Non è qualcosa distante 10 o 20 o 30 anni, è adesso, e dobbiamo agire adesso”.

