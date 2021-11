https://it.sputniknews.com/20211108/colombia-quattro-soldati-uccisi-in-unimboscata-del-clan-del-golfo-13657174.html

Colombia, quattro soldati uccisi in un’imboscata del ‘Clan del Golfo’

Colombia, quattro soldati uccisi in un’imboscata del ‘Clan del Golfo’

Quattro membri dell'esercito colombiano sono caduti in un'imboscata e uccisi da membri del Clan del Golfo nel nord del Paese, ha riferito alla stampa il... 08.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-08T06:44+0100

2021-11-08T06:44+0100

2021-11-08T06:44+0100

mondo

droga

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/139/22/1392299_0:0:2301:1295_1920x0_80_0_0_523f9fc33c35368f1f8d72a28129cdd2.jpg

Il signore della droga Dairo Antonio Usuga, noto anche come Otoniel, il capo del cosiddetto ‘Clan del Golfo’, era stato catturato durante un’operazione speciale il mese scorso a Necocli, nel dipartimento di Antioquia, cui capoluogo è Medellin."Con profondo dolore, riporto che in un'imboscata perpetrata da criminali del Clan del Golfo, un capitano, un caporale e due soldati del nostro Esercito, che stavano proteggendo la comunità di Santa Lucia a Ituango, sono stati assassinati", ha scritto Mateus su Twitter domenica.Secondo il presidente colombiano Ivan Duque, la cattura di Otoniel è stata un duro colpo per il traffico di droga e sarebbe paragonabile alla caduta del signore della droga Pablo Escobar negli anni '90.Dopo la cattura di Otoniel, la polizia colombiana aveva avvertito di possibili attacchi del Clan del Golfo.

colombia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, droga, colombia