Buone notizie sui vaccini: aumentano le terze dosi. La campagna vaccinale traina il Paese

Buone notizie sui vaccini: aumentano le terze dosi. La campagna vaccinale traina il Paese

Sono più di 2 milioni le dose di ulteriore richiamo di vaccino già somministrate, pari al 36% del gruppo interessato dalla campagna. Per quel che concerne prima e seconda dose, le prime nella giornata di ieri sono state 15.572, più alto il ritmo delle seconde, che ieri hanno toccato le 48.870 unità.Si prevede come visto nei giorni scorsi di allargare le vaccinazioni anche ai più piccoli, nello specifico per la fascia di età dei 5-11 anni.Si attende il via libera da parte di Ema, previsto per dicembre, con Locatelli che sottolinea come si debba fare ''di tutto per mantenere le scuole aperte''.Altro dato, quello dei contagi, con aumento dei casi ma curva in rallentamento, come già sottolineato nel nostro articolo.Il tema ha fatto capolino alla porta di tutti i partiti, e sta timidamente prendendo campo. Per ora si è espresso sul tema Giovanni Letta, con un netto: " Se necessario il governo proporrà l'allungamento".Si segnala il raggiungimento della soglia di accettazione massima dei pazienti-covid da parte di due regioni: Marche e Friuli Venezia Giulia. Regge per il resto il Paese, che è tutta in zona bianca.

