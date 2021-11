https://it.sputniknews.com/20211108/bonus-terme-al-via-le-prenotazioni-da-oggi-in-tutta-italia-vale-200-euro-13659643.html

Bonus terme al via le prenotazioni da oggi in tutta Italia: vale 200 euro

Bonus terme al via le prenotazioni da oggi in tutta Italia: vale 200 euro

Lo Stato italiano ha messo 200 euro di bonus a disposizione degli italiani maggiorenni senza limitazioni di reddito per acquistare servizi termali e pacchetti... 08.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-08T10:28+0100

2021-11-08T10:28+0100

2021-11-08T10:28+0100

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/13137904_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_00d7ffd28f7b6a923250ab07fbb58751.jpg

Si tratta del bonus terme, che da lunedì 8 novembre apre ufficialmente le prenotazioni a partire dalle ore 12.Le prenotazioni andranno effettuate presso le strutture termali accreditate direttamente, quindi non è previsto un “click day”. Alcune Terme, però, hanno provveduto già nei giorni scorsi ad effettuare una raccolta di manifestazioni di interesse per meglio organizzare il lavoro dal punto di vista amministrativo ed evitare che le linee telefoniche si potessero ingolfare.Le Terme, quindi, non si sono fatte prendere alla sprovvista e si sono organizzate per tempo per accogliere la mole di richieste che ci si attende arriveranno. Da oggi e nelle prossime settimane.I cittadini devono comunque essere consapevoli del fatto che il fondo destinato al bonus terme non è infinito, ma prevede un tetto massimo di spesa pari a 53 milioni di euro.Come funziona il bonus termeIl bonus terme prevede l’acquisto di servizi termali presso le Terme accreditate, con uno sconto di 200 euro sulla spesa effettuata.Significa che ogni cittadino o cittadina maggiorenne, senza limiti reddituali, può chiedere un pacchetto benessere o di usufruire di servizi termali gratuiti fino al valore del bonus e pagando di tasca propria l’eccedente.Ad esempio, se il valore del servizio termale prestato è pari a 250 euro, il cittadino pagherà soltanto 50 euro.Ci sono delle limitazioni al bonus terme e sono le seguenti:La lista dei siti termali accreditati è disponibile sul sito di Invitalia.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia