https://it.sputniknews.com/20211108/bollettino-di-oggi-4197-contagi-32-morti-2727-guariti-13671283.html

Covid in Italia: in calo contagi, crescono ricoveri e intensive

Covid in Italia: in calo contagi, crescono ricoveri e intensive

Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati registrati 4.197 casi di infezione da coronavirus su 249.115 tamponi, rivela il bollettino del ministero... 08.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-08T18:12+0100

2021-11-08T18:12+0100

2021-11-08T18:21+0100

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/13669026_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_4f586e6076a82e8e74a9c8f734157863.jpg

90.897.991 sono le dosi di vaccino somministrate in totale; 45.134.069 persone (83,57% della popolazione over 12) hanno completato la vaccinazione.Con i 5.822 4.197 contagi odierni, 625 in meno di ieri, il numero complessivo dei casi di Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 4.812.594.Nell'ultimo giorno a 2.727 persone, 225 in più di ventiquattro ore fa, è stata accertata la guarigione dall'infezione da coronavirus. Il bilancio complessivo dei guariti dal Covid raggiunge quota 4.581.396, pari a circa il 95,2% dei casi totali.I morti per coronavirus nell'ultimo giorno sono stati 32, 6 in più di ieri. Dall'inizio dell'epidemia il coronavirus ha ucciso nel Paese 132.391 persone.Le persone positive al coronavirus oggi sono 98.775, 1.788 in più rispetto al giorno precedente. Gli asintomatici o i positivi con sintomi lievi in isolamento domiciliare sono 94.998 pari al 96,2% del totale. I ricoverati con sintomi sono 3.362, 147 in più di un giorno fa, mentre i pazienti nelle terapie intensive sono 415, 17 in più di ieri a fronte di 35 ingressi.Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 249.115 tamponi con un tasso di positività dell'1,7%, in aumento dello 0,4% rispetto a ventiquattro ore fa.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, vaccinazione in italia