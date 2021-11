https://it.sputniknews.com/20211108/bere-il-caffe-caldo-puo-nascondere-un-pericolo-mortale-13672491.html

Bere il caffè caldo può nascondere un pericolo mortale

Bere il caffè caldo può nascondere un pericolo mortale

Anche se una buona tazza di caffè solleva il morale e ti tiene sveglio, in rari casi può costarti la vita. Ti sveliamo come puoi ridurre al minimo i rischi. 08.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-08T23:23+0100

2021-11-08T23:23+0100

2021-11-08T23:23+0100

società

salute

benessere

caffè

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/13125529_0:17:1281:737_1920x0_80_0_0_36758069bcd82155d26d38a805d6679d.jpg

Il consumo di bevande molto calde, come tè o caffè, aumenta il rischio di sviluppare il cancro esofageo, avverte la terapeuta Suri Dadasheva. Per evitarlo, occorre aggiungere il latte al caffè caldo o semplicemente aspettare che si raffreddi un po', ha proseguito l'esperta. E' stato fatto notare che è la temperatura della bevanda, e non la sua composizione chimica, a danneggiare la mucosa. Nel 2016 l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, legata all'Oms, ha condotto un esperimento su larga scala in cui ha analizzato il possibile effetto cancerogeno di caffè, mate e altre bevande calde. Il cancro dell'esofago è la sesta causa più comune di morte per cancro in tutto il mondo. I sintomi della malattia includono:Avere una dieta equilibrata e uno stile di vita sano sono elementi essenziali per prevenire la pericolosa malattia.

https://it.sputniknews.com/20210828/tre-tazzine-di-caffe-al-giorno-riducono-il-rischio-di-infarto-12698683.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

società, salute, benessere, caffè