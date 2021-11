https://it.sputniknews.com/20211108/assalitore-di-cannes-aveva-vecchio-permesso-di-soggiorno-rilasciato-in-italia-13662060.html

Assalitore di Cannes aveva vecchio permesso di soggiorno rilasciato in Italia

Assalitore di Cannes aveva vecchio permesso di soggiorno rilasciato in Italia

L’assalitore che questa mattina ha assalito e ferito un poliziotto francese a Cannes, usando un’arma bianca, ha in tasca un permesso di soggiorno italiano... 08.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-08T11:00+0100

2021-11-08T11:00+0100

2021-11-08T11:00+0100

francia

terrorismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/04/9971182_0:125:2048:1277_1920x0_80_0_0_f12462d7f8c31dbfedc6b2cc26422a9d.jpg

Secondo quanto riportato da Il Giornale, l’uomo è nato nel 1984, si chiama Lakhdar B. ed è entrato illegalmente in Francia nel 2016. Da allora risiederebbe in Francia ed era sconosciuto alla forze dell’ordine.L’agente ferito è stato salvato dal giubbotto antiproiettile che indossava regolarmente. I fendenti della furia omicida dell’uomo non hanno potuto trapassare il giubbotto corazzato e così l’agente se la caverà con lievi ferite.L’assalitore, invece, è stato sparato dall’altro poliziotto francese che era di pattuglia con il collega ferito. L’assalitore è ricoverato in ospedale con gravi ferite ed è in pericolo di vita.L’aggressione è avvenuta questa mattina alle ore 6.30 a Cannes, quando l’uomo ha improvvisamente aperto la portiera dell’auto della polizia parcheggiata lungo il marciapiede nei pressi dell’ufficio postale, ed ha inveito sul poliziotto che era sul lato guida con l’arma bianca.Quindi l’intervento del collega che gli ha sparato.

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francia, terrorismo