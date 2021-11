https://it.sputniknews.com/20211107/vaccino-anti-covid-spunta-lipotesi-del-richiamo-annuale--13655312.html

Vaccino anti-Covid, spunta l'ipotesi del richiamo annuale

Secondo gli esperti in futuro il vaccino anti-Covid potrà essere somministrato ogni anno in combinazione con quello anti-influenzale. E in America si pensa già alla quarta dose per gli immunodepressi.

2021-11-07T20:35+0100

Mentre l’Italia è alle prese con la somministrazione delle terze dosi del vaccino anti-Covid, dall’altra parte dell’Oceano Atlantico si va già oltre e si pensa ad una quarta dose per gli immunodepressi.A consigliarla, come si legge sul Messaggero, sono i Centers for Disease Control americani, mentre l’Ema, in Europa, starebbe valutando la stessa opzione.Ma c’è di più. Il presidente della Pharmacy Guild australiana, Trent Twomey , recentemente ha dichiarato che se da è ancora incerto il lasso di tempo entro cui dovranno essere somministrati i richiami del vaccino anti-Covid, è certo che ci sarà bisogno di più di tre iniezioni. Forse una l’anno, come per il vaccino anti-influenzale.Anche per gli esperti italiani, la somministrazione di dosi aggiuntive oltre la terza dei vaccini a mRna non sarebbe un problema. Ne è convinto Andrea Grignolio, professore di Storia della medicina e Bioetica all'Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano, intervistato dallo stesso quotidiano.“Non ci sono dati degni di nota per preoccuparsi”, ha affermato. E poi c’è la questione delle varianti che potrebbero emergere nei prossimi mesi e che potrebbero rendere necessarie nuove somministrazioni efficaci a contrastarle.In futuro, quindi, come già sta accadendo per la popolazione over 60 in queste settimane, le dosi aggiuntive di vaccino anti-Covid potrebbero diventare la prassi, e coincidere con la somministrazione di quello contro l’influenza. L'ipotesi più quotata è che i due vaccini vengano miscelati in un unico preparato, come succede già con altri prodotti.

