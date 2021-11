https://it.sputniknews.com/20211107/usa-non-vogliono-cambiare-la-cina-ma-cercano-modi-per-coesistere--13656014.html

Usa non vogliono cambiare la Cina, ma cercano "modi per coesistere"

Gli Stati Uniti non stanno più cercando di trasformare la Cina, ma si sforzano di trovare modi per coesistere, ha detto alla Cnn il consigliere per la... 07.11.2021, Sputnik Italia

Gli Stati Uniti e la Cina sono impegnati in trattative sull'accordo commerciale di Trump, ha affermato il consigliere del presidente Joe Biden. I colloqui riguardano non solo i dazi sulle merci, ma l'intero ambito delle relazioni commerciali, ha affermato Sullivan. Uno degli errori dei precedenti approcci alla politica nei confronti della Cina, secondo lui, era la convinzione che attraverso la politica statunitense il sistema cinese sarebbe cambiato radicalmente. Ha aggiunto che Washington farà in modo che le condizioni rispondano agli interessi degli Stati Uniti e dei suoi alleati e "verranno modellate le regole internazionali del percorso" secondo i suoi valori.

