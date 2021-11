https://it.sputniknews.com/20211107/usa-nave-della-marina-degli-stati-uniti-prende-il-nome-da-attivista-per-i-diritti-dei-gay-13652964.html

Usa: nave della Marina degli Stati Uniti prende il nome da attivista per i diritti dei gay

Usa: nave della Marina degli Stati Uniti prende il nome da attivista per i diritti dei gay

La Marina degli Stati Uniti ha battezzato una sua nave "Harvey Milk", il primo politico dichiaratamente gay negli Stati Uniti. 07.11.2021, Sputnik Italia

La US Navy ha nominato una nave cargo in onore del primo politico e attivista degli Usa apertamente gay Harvey Milk.La cerimonia si è svolta sabato a San Diego, in California.Il nipote di Milk, Stewart, ha notato durante la cerimonia che suo zio, che ha prestato servizio nella Marina, aveva dovuto lasciare l'incarico "perché era gay". Ha esortato ad "imparare la storia" per non ripetere gli errori del passato. A sua volta, il segretario della Marina del Toro ha sottolineato che i nomi delle navi sono importanti perché "esprimono ciò che noi, come forza navale e come nazione, apprezziamo", ha affermato l'Associated Press in una nota.In un comunicato, la Marina degli Stati Uniti ha riferito che Harvey Milk ha prestato servizio nella Marina durante la guerra di Corea. Dopo aver lasciato la Marina, Milk è entrato a far parte del Consiglio di amministrazione di San Francisco nel 1977, diventando "il primo uomo apertamente gay ad essere eletto a funzionario in California". Nel 1978 Milk fu assassinato.Nel 2008 è stato pubblicato un film biografico sulla vita di Milk. Il ruolo principale in esso è stato interpretato dall'attore americano Sean Penn.* La sigla USNS designa quelle navi che pur essendo in servizio presso la Marina militare degli Stati Uniti, non sono propriamente navi da guerra, quali ad esempio le navi-cargo, le navi per il trasporto di personale, o materiale, e le navi cisterna appunto

