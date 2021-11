https://it.sputniknews.com/20211107/usa-dettano-le-condizioni-per-lassistenza-finanziaria-allafghanistan-dei-talebani-13655649.html

Soldi americani ai talebani solo con approcci migliorati

Soldi americani ai talebani solo con approcci migliorati

Gli Stati Uniti non vedono ancora l'opportunità di fornire assistenza finanziaria alle autorità afghane, ha affermato il consigliere alla sicurezza nazionale... 07.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-07T21:07+0100

2021-11-07T21:07+0100

2021-11-07T21:07+0100

la situazione in afghanistan

usa

finanze

talebani

afghanistan

politica internazionale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Soldi americani ai talebani solo con approcci migliorati

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/13383866_0:128:3071:1855_1920x0_80_0_0_506d7e5fc2a0cd97e7b353d37e9f74b1.jpg

Gli Stati Uniti non vedono l'opportunità di fornire assistenza finanziaria alle nuove autorità afghane fino a quando non ammorbidiranno i loro approcci su una serie di questioni fondamentali per Washington, ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan. Sullivan ha aggiunto che, nonostante il congelamento dell'assistenza finanziaria al governo dei talebani*, gli Stati Uniti rimangono il più grande donatore umanitario dell'Afghanistan, lavorando con organizzazioni di beneficenza e strutture della società civile.* Organizzazione estremista vietata in Russia e molti altri Paesi

la situazione in afghanistan

usa

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, finanze, talebani, afghanistan, politica internazionale