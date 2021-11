https://it.sputniknews.com/20211107/un-nutrizionista-spiega-le-proprieta-benefiche-del-pomodoro-per-la-tua-salute-13654742.html

Un nutrizionista spiega le proprietà benefiche del pomodoro per la tua salute

Se il pomodoro è un alimento essenziale nella tua dieta, abbiamo una buona notizia per te, poiché racchiude una serie di benefici per la nostra salute. Un... 07.11.2021, Sputnik Italia

alimentazione

dieta

I pomodori rossi sono un'ottima fonte di nutrienti essenziali per il nostro organismo. Soprattutto è il licopene, un antiossidante "forte e importante per l'uomo" che rafforza le difese immunitarie e ha proprietà antineoplastiche, spiega il medico russo e membro dell'Associazione Nazionale Dietisti e Nutrizionisti, Natalia Kruglova.Inoltre, i pomodori sono ricchi di vitamina C, fibre e beta-carotene, una provitamina A necessaria per mantenere in buone condizioni occhi, pelle, capelli e unghie, aggiunge lo specialista.Pomodori freschi, ketchup o concentrato di pomodoro?La buona notizia è che i pomodori contengono licopene anche dopo la lavorazione termica. Quindi, nel concentrato di pomodoro lo troverai in quantità maggiori. "È un alimento concentrato, ha meno liquido di un pomodoro fresco", chiarisce Kruglova.Allo stesso tempo, se hai bisogno di vitamina C, in questo caso ti consiglia di scegliere un pomodoro fresco, poiché dopo la lavorazione termica questo nutriente viene distrutto, avverte il dietologo. Acquista pomodori dal colore e dall'aroma intensi coltivati nelle regioni meridionali perché contengono più antiossidanti, aggiunge.Chi non dovrebbe mangiare i pomodoriPoiché il pomodoro è un alimento ipocalorico, chi soffre di obesità e diabete di tipo 2 può includerlo nella propria dieta, afferma Kruglova. Ma alcune categorie di persone dovrebbero astenersi.Bisogna dire addio ai pomodori se si hanno malattie dell'apparato digerente o infiammazioni come gastroduodenite e ulcere, poiché si potrebbero verificare nel lungo termine delle remissioni, avverte lo specialista. Può essere che uno abbia un'intolleranza individuale al pomodoro, aggiunge. In questo caso è meglio non consumarlo.

