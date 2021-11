https://it.sputniknews.com/20211107/trieste-il-giorno-dopo-scontri-con-no-green-pass-18-denunce-13647109.html

Trieste, la reazione della Questura il giorno dopo gli scontri con i no green pass

Trieste, la reazione della Questura il giorno dopo gli scontri con i no green pass

Ieri le forze dell'ordine hanno caricato quando un gruppo di manifestanti no green pass ha cercato di raggiungere la blindatissima piazza Unità d'Italia. 07.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-07T13:10+0100

2021-11-07T13:10+0100

2021-11-07T14:16+0100

italia

manifestazione

proteste

trieste

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Trieste, la reazione della Questura il giorno dopo gli scontri con i no green pass

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/13406999_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6ffef6a60acba47472a6ec5c1c8068d1.jpg

Dopo gli scontri di ieri a Trieste a seguito del tentativo di un gruppo di manifestanti di entrare nella centralissima piazza Unità d'Italia, il cui ingresso era stato vietato, 18 persone sono state denunciate ed altre 6 hanno ricevuto fogli di via obbligatori. Lo ha comunicato la stessa Questura del capoluogo friulano.Inoltre si è appreso che le forze dell'ordine stanno visionando i filmati per proseguire le identificazioni e accertare l'eventuale compimento di altri reati da parte dei manifestanti che hanno preso parte agli scontri. Inoltre l'analisi delle immagini può provare il mancato rispetto del distanziamento e l'utilizzo delle mascherine durante il corteo del pomeriggio, la cui violazione prevede sanzioni amministrative (multe).Ieri sera durante la manifestazione degli oppositori della certificazione verde sono stati segnalati anche episodi di violenza contro giornalisti: alcuni rappresentanti dell'informazione sono stati ricoperti di insulti verbali e in alcuni casi ci sono stati tentativi di coprire le telecamere e allontanare i microfoni. A due giornalisti, il cronista de Il Piccolo Gianpaolo Sarti e Andrea Pierini, di una televisione locale, è andata peggio, colpiti rispettivamente con una testata e una manata."Senza green pass ancora chiusi"La vicesindaca e assessore alle Politiche Economiche di Trieste Serena Tonel ha commentato le tensioni di ieri in città durante il corte dei no green pass, ringraziando da una parte le forze dell'ordine e dall'altra ricordando che proprio grazie alla campagna di vaccinazione contro il Covid la città ha potuto riaprire, allontanando lo spettro del lockdown.

https://it.sputniknews.com/20211106/no-green-pass-pugno-duro-della-questura-a-trieste-arresto-per-chi-non-rispetta-la-legge-13635357.html

italia

trieste

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, manifestazione, proteste, trieste, coronavirus in italia, vaccinazione in italia, green pass