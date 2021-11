https://it.sputniknews.com/20211107/toti-apre-al-lockdown-per-non-vaccinati-nulla-di-strano-13656220.html

Toti dice sì al lockdown per i no-vax: "a tutela degli stessi non vaccinati"

Toti dice sì al lockdown per i no-vax: "a tutela degli stessi non vaccinati"

Secondo il governatore della Liguria, il lockdown ad hoc per chi non vuole aderire alla campagna di vaccinazione contro il Covid "non è uno scandalo", ma va a... 07.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-07T22:13+0100

2021-11-07T22:13+0100

2021-11-07T22:13+0100

società

politica italiana

giovanni toti

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Toti dice sì al lockdown per i no-vax: "a tutela degli stessi non vaccinati"

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/807/07/8070736_0:156:3089:1894_1920x0_80_0_0_40830f1adae40e3e4544aec740384b52.jpg

Giovanni Toti ha fatto sapere di non vedere criticità e di gradire un eventuale lockdown per le persone che hanno scelto di non vaccinarsi contro il Covid.Toti ha sottolineato a difesa della sua tesi che "una persona non vaccinata corre un rischio triplo o quadruplo, e mette a rischio" le altre persone, anche quelle che hanno scelto di aderire alla campagna di vaccinazione.Nel corso dell'intervista il governatore della Liguria ha ribadito l'importanza di tenere sotto controllo la diffusione del virus, provando la strada dell'obbligo vaccinale, tuttavia "più morbido", visto che "si è arrivato a quel 5-6% di persone restio alle vaccinazioni".In precedenza nel corso della giornata il presidente del Css Franco Locatelli aveva definito "improponibile" il lockdown per i no-vax sul modello austriaco.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

società, politica italiana, giovanni toti, coronavirus in italia, vaccinazione in italia