https://it.sputniknews.com/20211107/speranza-auspica-di-vaccinare-i-bambini-a-dicembre-dopo-ok-da-ema-natale-vacanze-in-italia-13641631.html

Italia vaccinerà bambini a dicembre, auspica Speranza

Italia vaccinerà bambini a dicembre, auspica Speranza

Riguardo alla possibile vaccinazione di bambini tra i 5 e gli 11 anni il ministro Speranza si dichiara fiducioso. Riferisce poi sulla terza dose di Pfizer come... 07.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-07T11:52+0100

2021-11-07T11:52+0100

2021-11-07T11:52+0100

italia

salute

vaccino

organizzazione mondiale della sanità

ministro

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Italia vaccinerà bambini a dicembre, auspica Speranza

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/12811808_0:65:1440:875_1920x0_80_0_0_b608fcd8bdbde4a41adca4d68e2a36fd.jpg

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato che anche i bambini potranno essere vaccinati contro il coronavirus. La dichiarazione si inserisce nel solco dell'approvazione da parte degli enti americani di controllo sui farmaci e sui vaccini per il vaccino Pfizer per i bimbi tra i 5 e gli 11 anni, e nelle discussioni in merito che stanno scaldando gli animi di mezza Europa.Il ministro, a colloquio con il Corriere della Sera, ha detto che si dovrà ovviamente attendere l'approvazione del comitato scientifico, ma il ministro è fiducioso in tal senso: Speranza lavorerà con i pediatri per rassicurare le famiglie circa il vaccino previsto per i più piccoli, con l'obiettivo di vaccinare almeno metà dei 3,2 milioni di bambini nella fascia di età indicata. Nella fascia successiva intanto, quella tra i 12 e i 19 anni, le immunizzazioni sono arrivate a quota 70%, ma per il ministro Speranza è importante arrivare al 50% nella prima fascia. "Se tra i 12 e i 19 anni siamo arrivati al 70%, per i più piccoli possiamo arrivare al 50%", ha sottolineato.Obbligo mascherine rimaneDurante il colloquio con il Corriere, Speranza ha anche confermato che non toccherà l'obbligo delle mascherine al chiuso.Vacanze? In ItaliaIl ministro ha anche raccontato come l'Italia festeggerà il Natale questo anno.E le vacanze all'estero? "Io sono per le vacanze in Italia", ha replicato Speranza.Vaccinazione per la fascia di età 5 - 11 anniAlcuni giorni fa in conferenza stampa da Palazzo Chigi, Speranza aveva sottolineato che nel quadro europeo i numeri dell' Italia "si possono considerare tra i migliori". Il ministro aveva anche sottolineato l'importanza del green pass come strumento fondamentale, dichiarando che non vi saranno modifiche. Anche Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico in conferenza stampa aveva parlato di vaccino per i bambini tra i 5 e gli 11 anni, vaccino approvato dalla Fda americana “in una dose di un terzo di Pfizer”, sottolineando che "ci sarà un’opportunità di protezione offerta anche a questa fascia di età".Ora si aspetta l'evolversi della situazione generale della pandemia di qui a dicembre, e la definitiva approvazione delle autorità di controllo competenti in materia di vaccini per la fascia di età 5 - 11 anni.Di ieri la notizia che anche il noto scienziato americano John Ioannidis, ha elogiato i numeri dell'Italia, sottolineando per altro l'efficacia e l'importanza dei vaccini come principale strumento nella lotta al coronavirus.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, salute, vaccino, organizzazione mondiale della sanità, ministro, ue