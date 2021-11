https://it.sputniknews.com/20211107/scorpioni-camelidi-e-serpenti-la-scienza-cerca-la-soluzione-al-covid-da-altre-specie-13644320.html

Scorpioni, camelidi e serpenti: La scienza cerca la soluzione al Covid da altre specie

07.11.2021

Secondo un team di scienziati dell'Università del Canale di Suez, in Egitto, e di Aberdeen, in Scozia, nel veleno dello scorpione potrebbe trovarsi una chiave di volta per combattere la pandemia di coronavirus.I corpi di questi esseri hanno infatti bisogno di un sistema antivirale e antibatterico particolarmente efficace per mantenere le loro ghiandole velenifere assolutamente integre e funzionali. Per tale motivo, le oltre duemila varianti di veleno delle altrettante specie di scorpione, conterrebbero particolari combinazioni di catene di aminoacidi il cui significato, se correttamente decifrato, dovrebbe riuscire a darci la soluzione all’enigma SARS-CoV-2.Dopo aver analizzato in laboratorio decine di tossine contenute nel veleno di scorpione, gli autori dello studio intendono ora passare alla sintetizzazione modificando le strutture molecolari per testarne le proprietà farmacologiche.Camelidi e serpentiQuesto non è sicuramente il primo studio scientifico che cerca di trovare una soluzione alla crisi Covid-19 dell’uomo, studiando come altre specie siano in grado di difendersi in maniera straordinariamente efficace contro i virus o siano in grado di produrre sostanze la cui formulazione chimica potrebbe ispirare la bioingegneria.Camelidi come il lama e l'alpaca, per esempio, sono gli unici animali che, oltre ai classici anticorpi composti da catene pesanti e leggere, hanno anche anticorpi formati solo da catene pesanti.È da queste molecole uniche che gli scienziati sono riusciti a sviluppare i primi anticorpi a dominio singolo, chiamati nanocorpi.Durante i test, team di ricercatori di diversi paesi hanno scoperto che i nanocorpi isolati dal sangue dei camelidi erano molto più efficaci contro il nuovo coronavirus e persino contro le sue mutazioni.Sulla base degli studi effettuati, gli scienziati stanno poi sviluppando nuovi farmaci anti-Covid, soprattutto sotto forma di spray nasale, o applicando le proprietà dei nanocorpi nella progettazione di nuovi vaccini antivirali.Più recentemente, ricercatori brasiliani hanno scoperto che una molecola estratta dal veleno di uno dei serpenti più pericolosi del Sud America, lo jararacussu (nome scientifico Bothrops jararacussusarebbe), sarebbe in grado di inibire la riproduzione del coronavirus nelle scimmie, fatto sperimentale che fa supporre che la sostanza possa essere utilizzata per curare anche l’uomo.

