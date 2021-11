https://it.sputniknews.com/20211107/scacciare-la-russia-dal-mar-nero-la-soluzione-di-un-ufficiale-della-marina-usa-13648119.html

Combattere la Russia nel Mar Nero violando la Convenzione di Montreux: l'idea di un militare Usa

Combattere la Russia nel Mar Nero violando la Convenzione di Montreux: l'idea di un militare Usa

La violazione della Convenzione di Montreux aiuterà a contrastare la Russia nel Mar Nero, secondo l'ufficiale Brian Harrington. 07.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-07T19:01+0100

2021-11-07T19:01+0100

2021-11-07T19:01+0100

russia

usa

sicurezza

geopolitica

marina usa

marina russa

mar nero

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Combattere la Russia nel Mar Nero violando la Convenzione di Montreux: l'idea di un militare Usa

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/521/33/5213353_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_83cd06865df551c0e0cc73af9fcb451d.jpg

Condurre regolari esercitazioni militari aggirando la Convenzione di Montreux contribuirà a privare la Russia del dominio nel Mar Nero: questa opinione è stata condivisa dall'ufficiale della Marina militare statunitense Brian Harrington in un articolo per The Hill. A suo avviso i missili Bastion e Kalibr, comprese le loro versioni antinave e terrestri modernizzate a lungo raggio, forniscono a Mosca un enorme potenziale, che le consente di utilizzare la stessa tattica nel Mar Nero che Pechino usa nel Mar Cinese Meridionale ( A2AD - limitazione e diniego di accesso e manovra). Harrington ha inoltre ricordato i caccia russi che ostacolano l'attività degli alleati della Nato nella regione. Per risolvere questo problema, Harrington ha proposto di condurre esercitazioni militari utilizzando armi ad alta tecnologia e interoperabili. Secondo la Convenzione di Montreux, i Paesi che non si affacciano sul Mar Nero sono tenuti a rispettare limitazioni sulla stazza delle navi da guerra quando attraversano il Bosforo in tempo di pace, pertanto l'esperto ha esortato gli Stati a unire le forze per aggirare questa regola. Ritiene inoltre necessario rafforzare le posizioni dei partner della Nato medianti missili da crociera. La Romania ha già deciso di acquistare il razzo "Naval Strike Missile", ma anche Bulgaria e Turchia dovrebbero essere coinvolte nel confronto con la Russia, è convinto l'ufficiale americano. L'autore dell'articolo ha concluso che solo queste mosse aiuteranno a "preservare la libertà delle acque internazionali del Mar Nero". La USS Mount Whitney, l'ammiraglia della Sesta Flotta degli Stati Uniti, è entrata nel Mar Nero questa settimana. Come riportato, le forze armate statunitensi, insieme ai partner della Nato, stanno lanciando operazioni congiunte nella regione. Le navi sono monitorate dalle forze e dai mezzi della flotta russa del Mar Nero.

https://it.sputniknews.com/20211107/esercito-russo-controlla-le-navi-da-guerra-usa-nel-mar-nero-13646329.html

russia

usa

mar nero

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, usa, sicurezza, geopolitica, marina usa, marina russa, mar nero, difesa