Salvini contro i migranti, Di Maio e Lamorgese: a Trapani sbarcano 800 migranti

Salvini contro i migranti, Di Maio e Lamorgese: a Trapani sbarcano 800 migranti

Matteo Salvini oggi se la prende con 800 migranti giunti a Trapani a bordo della nave Sea Eye 4, dopo essere stati salvati dai soliti barconi della speranza. 07.11.2021, Sputnik Italia

Questo il breve messaggio sui social che Matteo Salvini ha lasciato in questa prima domenica di novembre in una Italia spaccata tra chi si gode le prime uscite sulle piste innevate e chi si gode “l’estate di San Martino” a Mondello rigorosamente in costume da bagno.La prefettura di Trapani si è organizzata ed effettuerà i tamponi per verificare se tra gli 800 migranti, tra cui 200 minorenni non accompagnati con età inferiore ai 10 anni e 5 donne incinte, vi sono persone portatrici del coronavirus o di altre malattie. Contestualmente tutte le persone saranno identificate con foto segnaletica e rilevazione dell’impronta digitale.A parte quello che scrive Salvini, il quale chiede da mesi un incontro con il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e non riesce a ottenerlo, ecco cosa scrive Sea-Eye:

