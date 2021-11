Rinunciare alla bottiglia preserva il cervello dalla demenza

https://it.sputniknews.com/20211107/rivelato-dagli-scienziati-un-modo-per-evitare-la-demenza-13655281.html

Secondo il Daily Express, bere alcolici può causare la sindrome di Wernicke-Korsakoff. 07.11.2021, Sputnik Italia

medicina

salute

demenza

Le bevande alcoliche possono danneggiare il cervello e contribuire allo sviluppo della demenza "alcolica". Lo si afferma in un articolo del quotidiano britannico Daily Express con riferimento agli esperti dell'organizzazione scientifica benefica "Alzheimer's Society". Secondo gli esperti, le bevande alcoliche impediscono all'organismo di assorbire la vitamina B1, che mantiene il cervello in buona forma. Gli esperti hanno notato che se il cervello è seriamente danneggiato dall'alcol, il paziente soffrirà di perdita di memoria. Il paziente può trovarsi di fronte a una situazione in cui riempirà le lacune della sua memoria con qualcosa che in realtà non esisteva. Anche i giovani possono essere colpiti da questa malattia. Un'altra conseguenza sarà l'incapacità di percepire nuove informazioni o padroneggiare nuove abilità, si specifica nell'articolo. La demenza alcolica può portare a problemi di concentrazione e nel prendere decisioni. I medici consigliano di seguire una dieta contenente cibi ricchi di vitamina B1. Tra questi ci sono pesce, fagioli, lenticchie, piselli e semi di girasole.In precedenza era stato riferito alimenti contenenti grassi saturi e acidi grassi trans aumentano il rischio di demenza.

