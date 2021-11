https://it.sputniknews.com/20211107/rilasciato-il-trailer-del-documentario-su-charlie-chaplin-conterra-filmati-indediti-13648429.html

Rilasciato il trailer del documentario su Charlie Chaplin, conterrà filmati indediti

Il canale YouTube del canale televisivo americano a pagamento Showtime ha pubblicato il trailer del nuovo documentario ‘The Real Charlie Chaplin’ (Il vero... 07.11.2021, Sputnik Italia

Il documentario è stato è stato prodotto da Ben Limberg e realizzato da Peter Middleton e James Spinney, che nel 2016 aveva diretto ‘Notes on Blindness’ (Appunti sulla cecità), documentario dedicato allo scrittore John Hull che nel 1983 perse la vista.Il film su Chaplin include filmati d'archivio della collezione privata dell'attore, comprese registrazioni inedite, estratti di film e preziosi dietro le quinte. Il film racconta come l'attore sia riuscito a fuggito dai bassifondi della Londra vittoriana per diventare una superstar di Hollywood, e cerca anche di rispondere alla domanda: chi era il vero Charlie Chaplin?Il documentario è stato proiettato in diversi importanti festival cinematografici, tra cui Londra, Zurigo, Hampton International Film Festival e Telluride (Stati Uniti), ricevendo tre nomination per i Critics Choice Doc Awards, incluso il miglior documentario d'archivio (la cerimonia si terrà il 9 gennaio 2022).Il film su Charlie Chaplin sarà presentato in anteprima in alcuni cinema statunitensi il 19 novembre e poi in onda su Showtime a partire dall'11 dicembre.Sir Charles Spencer Chaplin, Londra, 16 aprile 1889 – Corsier-sur-Vevey (Svizzera), 25 dicembre 1977, è stato un attore, comico, regista, sceneggiatore, compositore e produttore cinematografico britannico, autore di oltre novanta film e tra i più importanti e influenti cineasti del XX secolo.

