Prodi dice la sua sul lockdown ai no-vax: meglio se li obblighiamo a vaccinarsi

Come fai a tenere in casa i non vaccinati? L'ex premiere Romano Prodi se lo domanda pensando alla decisione presa dal governo austriaco: “Più che pensare... 07.11.2021, Sputnik Italia

In effetti è come mettere una persona agli arresti domiciliari, come fai poi a controllarla? Con l’obbligo di firma in casa? E chi mandi a fare i controllo se sono milioni le persone non vaccinate?Il Codacons, che da tempo sostiene i non vaccinati con i tamponi calmierati facendo convenzioni con le farmacie, ha già detto che se in Italia si optasse per una soluzione normativa del genere loro si schiererebbero al fianco dei non vaccinati.Quindi la soluzione per Romano Prodi è quella che nessuno vuole applicare da nessuna parte del mondo, o quasi:Ed in effetti in Germania qualche Lander ci ha pensato all’ipotesi di obbligare i non vaccinati a sottoporsi obbligatoriamente al vaccino.

