Pesaro: Calci, pugni, sputi contro gli infermieri dell'ospedale ad opera di un giovane, arrestato

Appello del presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Anelli, al ministro della Salute, Roberto Speranza... 07.11.2021, Sputnik Italia

Secondo la testimonianza di un operatore del nosocomio ove si è svolto l'incredibile ed ennesimo episodio di violenza nei confronti degli operatori sanitari, testimonianza riportata dal Resto del Carlino, il ragazzo, accompagnato in ospedale dal padre, dapprima era sembrato calmo, ma ha dato all'improvviso in escandenza al momento del prelievo del sangue.Il giovane si è strappato di dosso l'ago per il prelievo, dando un pugno all'infermiera, poi, non prima che un altro collega si fosse lussato la spalla nel tentativo di bloccarlo, ha infierito sull'ennesimo operatore sanitario accorso per calmare il giovane, con insulti e sputi: Difatti non è la prima volta che gli operatori dell'ospedale, come quelli dei mezzi di soccorso, sono oggetto di episodi simili. Tanto che il presidente della Federazione nazionale Filippo Anelli ora si rivolge direttamente al ministro Speranza, chiedendo la convocazione dell'osservatorio nazionale sul fenomeno, istituito in base alla legge 113/2020 sulla sicurezza degli operatori.

italia, pronto soccorso, aggressione, ospedale, pesaro